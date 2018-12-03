Умарк: сейчас я в Швеции, но совсем скоро вернусь в состав «Салавата Юлаева»

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк отметил, что в настоящий момент находится на родине. Ранее «Чемпионат» сообщал, что шведский хоккеист может пропустить матч с «Авангардом» по семейным обстоятельствам.
«Привет всем болельщикам. Сейчас я в Швеции с семьёй. Совсем скоро вернусь в состав и буду готов помогать своей «второй» семье», — приводит слова шведского хоккеиста пресс-служба «Салавата» в «Твиттере».
В этом сезоне на счету 31-летнего нападающего 30 (3+27) очков в 32 матчах «регулярки» при показателе полезности «+1». В среднем за игру Линус проводит на льду 18 минут 48 секунд. Шведский форвард пропустил последний матч с «Адмиралом» (1:2 Б), а его безголевая серия составляет 23 игры.
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Он остался в «Салавате» из-за семьи и точно не будет поливать Россию грязью.