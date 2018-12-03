Московские матчи сборной России на Кубке Первого канала пройдут при аншлаге

Сборная России проведёт московские матчи домашнего этапа Евротура при заполненных трибунах.



Календарь Евротура-2018/19



По информации Федерация хоккея России, удалось реализовать все билеты на матчи со сборными Швеции (13 декабря) и Чехии (15 декабря), которые пройдут в столице России. При этом ещё доступны билеты на вынесенный в Санкт-Петербург матч с командой Финляндии (16 декабря), который состоится на футбольном стадионе.



Сборная России под руководством Ильи Воробьёва стала лучшей командой на первом этапе Евротура – Кубке Карьяла, прошедшем в Хельсинки. Россияне обыграли финнов (3:0) и шведов (4:1), но уступили чехам (2:5). Команда Воробьёва делит первое место со сборной Суоми, но опережает её за счёт победы в личной встрече.

Турнирная таблица Евротура после финского этапа