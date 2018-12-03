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Пашков – об Умарке: у шведа исчезло прежнее желание быть лидером «Салавата»

Пашков – об Умарке: у шведа исчезло прежнее желание быть лидером «Салавата»
Хоккей / КХЛ

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о нынешних проблемах «Салавата Юлаева».

«Нужно находиться рядом с командой, чтобы не ошибиться с выводами. Но на данном этапе склоняюсь к тому, что скептики были правы: Уфа зашла в сезон на лёгкости, без функционального фундамента. В такой ситуации именно в середине турнирной дистанции следует спад.

Ещё один тревожный момент — 23 матча Умарка без голов. Швед — большой мастер, который даже без физики способен забивать. Получается, у него исчезла стопроцентная мотивация, прежнее желание быть лидером команды. Это сигнал тревоги.

Вообще, раз такие вещи происходят, значит есть проблемы внутри клуба. И решить их способен только сильный, авторитетный тренер, которого, на мой взгляд, руководители «Салавата» так и не нашли», — приводит слова Пашкова Russia-Hockey.ru.

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