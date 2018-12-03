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Ерёменко, Бирюков, Шипачёв и Афанасьев – лучшие игроки недели в КХЛ

Ерёменко, Бирюков, Шипачёв и Афанасьев – лучшие игроки недели в КХЛ
Хоккей / КХЛ

Континентальная хоккейная лига определила лауреатов 12-й недели турнира в четырёх номинациях.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

Лучшим вратарём признан Александр Ерёменко (ХК «Динамо» Москва), в двух домашних матчах с «Йокеритом» (2:0) и «Слованом» (3:0) добившийся сухих побед.

Лучшим защитником признан Евгений Бирюков («Металлург» Мг), в трёх матчах одержавший вместе с командой три победы и набравший 3 (1+2) очка с общим показателем полезности «+2».

Лучшим нападающим признан Вадим Шипачёв (ХК «Динамо» Москва), в трёх матчах набравший 6 (2+4) очков (лучший результат среди нападающих недели).

Лучшим новичком признан защитник Максим Афанасьев («Локомотив»), одержавший с командой одну победу в двух матчах и набравший 2 (1+1) очка с показателем полезности «+3».

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