7 игроков КХЛ попали в заявку сборной Финляндии на Кубок Первого канала—2018

Стала известна заявка сборной Финляндии на второй этап Еврохоккейтура сезона-2018/19 – Кубок Первого канала. Турнир пройдёт с 13 по 16 декабря в Москве и Санкт-Петербурге. По традиции в соревновании также примут участие сборные России, Чехии и Швеции.

Турнирная таблица Евротура после финского этапа

Вратари: Йони Ортио («Витязь»), Расмус Тирронен (ТПС);



Защитники: Никлас Фриман (ХПК), Яни Хаканпяя («Кярпят»), Юусо Хиетанен («Динамо» Москва), Юрки Йокипакка (ХК «Сочи»), Казимир Юргенс («Пеликанс»), Отто Лескинен («КалПа»), Петери Линдбом («Лозанна»), Лукка Сантери (ТПС), Юусо Вайнио (ЮП), Ессе Виртанен («Ферьестад»);



Нападающие: Андрей Хакулинен («КооКоо»), Хенри Иконен («Йокерит»), Юлиус Юнттила («Векшё»), Антти Калапудас («Спорт»), Петри Контиола («Локомотив»), Яни Лаюнен («Лугано»), Ээту Луостаринен («КалПа»), Нико Ойямяки («Таппара»), Оула Пальве (ТПС), Мика Партанен («Юкурит»), Юкка Пельтола («Сибирь»), Юусо Пуустинен («Нефтехимик»), Тони Раяла («Биль»), Йере Саллинен («Ёребру»), Теэму Турунен (ХПК).

Календарь Еврохоккейтура-2018/19