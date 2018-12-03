Евгений Бирюков стал первым хоккеистом, сыгравшим 700 матчей в КХЛ

Защитник «Металлурга» Михаил Бирюков стал первым хоккеистом, сыгравшим 700 матчей в Континентальной хоккейной лиге.



Знаменательное событие произошло в выездной игре регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (2:1). В 700 матчах в лиге Бирюков забросил 21 шайбу и отдал 105 результативных передач при показателе полезности «+112» и 413 минутах штрафного времени. Примечательно, что все игры Бирюков провёл в составе одного клуба — он защищает цвета «Магнитки» в КХЛ с сезона-2008/09.



В нынешнем сезоне на счету Бирюкова 10 (2+8) очков в 36 играх регулярного чемпионата. Защитник в среднем за матч проводит на льду 18 минут 52 секунды. Бирюкова признали лучшим защитником КХЛ по итогам прошедшей недели.

«Металлург» занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции. Уральская команда набрала 49 очков в 36 матчах.