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СКА представил форму на матч «Зимней классики» с ЦСКА

СКА представил форму на матч «Зимней классики» с ЦСКА
Хоккей / КХЛ

СКА представил форму на игру с ЦСКА, которая состоится 22 декабря в Санкт-Петербурге. Матч пройдёт на футбольном стадионе «Зенита».

«Свитеры сохранили привычный для болельщиков дизайн, но есть и изменения. Форма выполнена в более глубоком, чем обычно, синем цвете Navy. На груди размещён логотип, а полосы на свитерах стали немного шире», — сообщает пресс-служба питерских «армейцев».

Видео также можно посмотреть на странице СКА в «Твиттере».

В нынешнем сезоне СКА и ЦСКА играли друг с другом три раза, и во всех случаях победу одерживали московские хоккеисты. Обе игры в столице заканчивались со счётом 3:1, а в Санкт-Петербурге команда Игоря Никитина переиграла соперника по буллитам – 2:1.

16 декабря на стадионе «Санкт-Петербург» состоится матч второго этапа Евротура – Кубка Первого канала с участием сборных России и Финляндии.

Хоккей на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге. Как это будет
В декабре там сыграют Россия – Финляндия и СКА – ЦСКА.
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