СКА представил форму на матч «Зимней классики» с ЦСКА

СКА представил форму на игру с ЦСКА, которая состоится 22 декабря в Санкт-Петербурге. Матч пройдёт на футбольном стадионе «Зенита».



«Свитеры сохранили привычный для болельщиков дизайн, но есть и изменения. Форма выполнена в более глубоком, чем обычно, синем цвете Navy. На груди размещён логотип, а полосы на свитерах стали немного шире», — сообщает пресс-служба питерских «армейцев».

Видео также можно посмотреть на странице СКА в «Твиттере».



В нынешнем сезоне СКА и ЦСКА играли друг с другом три раза, и во всех случаях победу одерживали московские хоккеисты. Обе игры в столице заканчивались со счётом 3:1, а в Санкт-Петербурге команда Игоря Никитина переиграла соперника по буллитам – 2:1.



16 декабря на стадионе «Санкт-Петербург» состоится матч второго этапа Евротура – Кубка Первого канала с участием сборных России и Финляндии.