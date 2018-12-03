Билялетдинов – о серии «Ак Барса»: за победами иногда какие-то вещи уходят

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Северсталью». К этой игре казанский клуб подходит с серией из семи побед.



«У «Северстали» произошла смена тренера. Всегда так происходит, что команда в такой ситуации мобилизуется, находит определённые ресурсы. Наверное, они неслучайно выиграли в Нижнекамске. Поэтому надо серьёзно готовиться.



«Ак Барс» одержал семь побед подряд. Конечно, за победами иногда какие-то вещи уходят, есть какая-то опасность. Но я считаю, когда у команды есть уверенность, это тоже хорошо. Поэтому пока на сегодняшний день у меня вопросов нет, ребята с отдачей играют, с пониманием. Это самое главное», — приводит слова специалиста официальный сайт казанского клуба.



Матч «Ак Барс» — «Северсталь» состоится сегодня, 3 декабря. Начало – в 19:00 мск.

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