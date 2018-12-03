В. Кулёмин: «Торпедо» объявило о расторжении контракта за два дня до сборов

Нападающий «Динамо» Вячеслав Кулёмин рассказал об адаптации в московском клубе.



«В «Динамо» меня приняли хорошо. Освоился буквально за неделю. Многих ребят я знал раньше — Женьку Мозера, Димку Вишневского, Даниила Тараса, Андрея Миронова. Коллектив тут отличный. Во всех организационных вопросах ребята мне помогали.



В новых командах поначалу не знаешь, у кого спросить насчёт клюшек или формы. К кому за массажем или за конкретной медицинской помощью обратиться. Вот такие вопросы в первую неделю возникают. В «Динамо» мне сразу помогали и подсказывали, что к чему.



Почему задержался старт сезона? У меня ещё на год был контракт с «Торпедо». И вдруг, когда до сборов оставалось два дня, объявили, что у нас новые тренерский штаб и руководство. И что контракт со мной расторгают, а время такое — все команды на сборах. У всех кандидатов в состав полно, по шесть пятёрок. Поэтому поначалу было трудно найти команду. Но я рук не опускал! Сам три раза в день тренировался», — цитирует Кулёмина официальный сайт столичного клуба.

«Салават» меняет будущее на настоящее. Всё правильно? Хоккейная неделя с Дмитрием Ерыкаловым.