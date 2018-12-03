5 игроков КХЛ попали в заявку сборной Швеции на Кубок Первого канала—2018

Сборная Швеции определилась с заявкой на второй этап Евротура – Кубок Первого канала. Турнир пройдёт в Москве и Санкт-Петербурге с 13 по 16 декабря. Соперниками шведов будут сборные России, Финляндии и Чехии.

Календарь Еврохоккейтура-2018/19

Вратари: Ларс Юханссон (ЦСКА), Адам Рейдеборн («Юргорден»);



Защитники: Клас Дальбек (ЦСКА), Йеспер Селлгрен («Лулео»), Филип Хольм («Торпедо»), Лукас Бенгтссон («Линчёпинг»), Йеспер Петтерссон, Том Нильссон (оба — «Юргорден»), Виктор Лёв («Йокерит»), Йоэль Перссон («Векшё»);



Нападающие: Петтер Эмануэльссон («Лулео»), Йоким Нюгард, Линус Юханссон, Микаэль Линдквист (все — «Ферьестад»), Йоэль Келлман, Йеспер Боквист (оба — «Брюнес»), Ник Сёренсен («Линчёпинг»), Даниэль Бродин, Йонатан Давидсон, Якоб Лилья, Маркус Давидссон, Ахель Юнссон Фьёлльбью (все — «Юргорден»), Йон Норман («Йокерит»), Антон Ведин («Тимре»), Линус Фрёберг («Векшё»).