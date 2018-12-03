«Металлург» уступил «Барысу» и прервал четырёхматчевую победную серию

«Барыс» обыграл «Металлург» со счётом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Астане.



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Первый период оказался безголевым, а во втором игровом отрезке в ворота уральской команды влетели две шайбы. Счёт открыл Павел Акользин, а в концовке периода Мэттью Фрэттин отметился точным броском в меньшинстве. На старте третьей двадцатиминутки Никита Михайлис укрепил преимущество хозяев, на что подопечные Йозефа Яндача ответили голами Романа Любимова и Ииро Пакаринена.



«Магнитка» прервала серию из четырёх побед, а «Барыс» одержал вторую победу в последних трёх матчах. 6 декабря клуб из Астаны примет на свой площадке «Трактор», а уральцы днём ранее сыграют на выезде с «Сибирью».

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.