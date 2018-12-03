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«Металлург» уступил «Барысу» и прервал четырёхматчевую победную серию

«Металлург» уступил «Барысу» и прервал четырёхматчевую победную серию
Хоккей / КХЛ

«Барыс» обыграл «Металлург» со счётом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Астане.

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Первый период оказался безголевым, а во втором игровом отрезке в ворота уральской команды влетели две шайбы. Счёт открыл Павел Акользин, а в концовке периода Мэттью Фрэттин отметился точным броском в меньшинстве. На старте третьей двадцатиминутки Никита Михайлис укрепил преимущество хозяев, на что подопечные Йозефа Яндача ответили голами Романа Любимова и Ииро Пакаринена.

«Магнитка» прервала серию из четырёх побед, а «Барыс» одержал вторую победу в последних трёх матчах. 6 декабря клуб из Астаны примет на свой площадке «Трактор», а уральцы днём ранее сыграют на выезде с «Сибирью».

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2018, понедельник. 14:00 МСК
Барыс
Астана
3 : 2
0:0, 2:0, 1:2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 – Акользин (Маклюков) – 22:06 (5x5), 2:0 – Фрэттин (Валк, Маклюков) – 39:38 (4x5), 3:0 – Михайлис (Орехов, Акользин) – 43:17 (5x5), 3:1 – Любимов (Язьков, Неколенко) – 48:00 (5x5), 3:2 – Пакаринен (Шор, Кулёмин) – 58:18 (6x5)
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