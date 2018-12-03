Хартли: Мартынов и Березин сыграют с «Салаватом» в основе

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Салаватом Юлаевым». Начало игры – в 19:30 мск.



«Нельзя выиграть игроками, которые не в составе. Ты распоряжаешься только теми, кто находится на скамейке. У меня бывали ситуации, когда выпадали ключевые исполнители, а команда получала от этого только огромный заряд энергии. Всё потому, что хоккей – игра коллективная. Бурдасов и Умарк – отличные игроки, но у «Авангарда» есть план на матч. Когда мы его выполняем, когда все сражаются, лучшие мастера находятся в нашей команде. «Авангард» уважает «Салават», мы бились с ними на равных, но каждый следующий матч – новый вызов.



Мартынов и Березин будут играть в основе. Мы заявим 7 защитников и 13 нападающих. Тренерский штаб оценивает ситуацию на протяжении каждого дня и решает, в чём команда может быть лучше. В то же время хотим создать конкурентную атмосферу», — сказал Хартли в интервью клубному телевидению.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Авангард» — «Салават Юлаев».

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