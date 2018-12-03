«Торпедо» объявило состав на двухматчевую выездную серию

Тренерский штаб «Торпедо» во главе с Дэвидом Немировски огласил состав команды на выездную серию, сообщает пресс-служба клуба.



В поездку команда отправилась в следующем составе:



Вратари: Станислав Галимов, Андрей Тихомиров, Денис Костин;

Защитники: Дмитрий Родионычев, Мэтью Боди, Филип Хольм, Антон Волченков, Дмитрий Коробов, Михаил Орлов, Юрий Сергиенко, Денис Баранцев;

Нападающие: Дмитрий Сёмин, Роберт Саболич, Эндрю Кэлоф, Владимир Галузин, Денис Паршин, Павел Макаренко, Энди Миле, Данил Веряев, Михаил Смолин, Дамир Жафяров, Антон Шенфельд, Дмитрий Марковин, Никита Сетдиков, Донат Стальнов.



В ходе выездной серии «Торпедо» встретится со СКА завтра, 4 декабря, а через два дня сыграет с минским «Динамо».