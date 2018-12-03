Задина, Нечас и Хитил вошли в состав сборной Чехии на МЧМ по хоккею 2019 года

Стал известен предварительный состав сборной Чехии на молодёжный чемпионат мира по хоккею 2019 года, информирует Федерация хоккея Чехии.



В предварительный лагерь чешской хоккейной сборной вошли:



Вратари: Якуб Шкарек, Иржи Патера, Лукаш Досталь.



Защитники: Якуб Галваш, Филип Краль, Радим Салда, Либор Забрански, Давид Квашничка, Мартин Хас, Далимил Микушка, Матиас Зелингр, Михаэль Гаспар, Даниэль Букац.



Форварды: Филип Хитил, Филип Задина, Мартин Нечас, Мартин Кат, Ян Еник, Карел Плашек, Якуб Пур, Пётр Чайка, Ян Хладоник, Якуб Лауко, Матеш Пекар, Ондрей Мачала, Остап Сафин, Криштоф Грабик.



Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января в Ванкувере и Виктории. Российская команда попала в группу А, её соперниками станут сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.



Календарь матчей молодёжного чемпионата мира по хоккею—2019