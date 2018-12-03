Сведберг: хочу остаться в Астане, если «Барыс» предложит продлить контракт

Новичок астанинского «Барыса» Виктор Сведберг поделился впечатлениями от дебютного матча за клуб, в котором «Барыс» оказался сильнее «Металлурга» (3:2).



«Я сегодня в шесть утра только прилетел сюда, всё непривычно, но главное — победили. Всё новое: раздевалка, лёд, команда, игроки, площадка, дворец. Но всё складывается отлично, все хорошо относятся. Здорово начинать с победы.



Почему выбрал Астану? Мой агент сказал, что это хорошее место. Мы оба довольны предложенным контрактом и счастливы. Я знаю нескольких шведов в лиге, также несколько друзей, которые играли в КХЛ раньше, знаю, чего ожидать. КХЛ — хорошая лига.



У меня контракт до конца года, пока сосредоточусь на сезоне, постараюсь помочь команде всем, чем могу. Если будет шанс продлить контракт, то я хотел бы остаться здесь. Это очень хорошая идея. Но подумаем об этом в будущем, сейчас я сосредоточен на сезоне и следующей игре», — цитирует защитника Sports. kz.

«Металлург» уступил «Барысу» и прервал четырёхматчевую победную серию