Женская сборная России проиграла два матча китайскому клубу «КРС Ванке Рэйз», информирует официальный сайт ХК «Куньлунь Ред Стар».



Российская сборная приехала в Шэньчжэнь не в сильнейшем составе. Первая игра выдалась не особенно щедрой на голы. Счёт был открыт только на 37-й минуте: Леа Лам вывела команду хозяев вперёд. Алёна Зубкова восстановила равновесие на 47-й минуте, но менее чем за четыре минуты до конца Кэйли Мерсер принесла «КРС Ванке Рэйз» победу – 2:1.



Учитывая невысокую результативность, неудивительно, что главными героями матча стали вратари: китаянка Ван Юцин, отразившая 26 из 27 бросков, была признана первой звездой, россиянка Валерия Тараканова, на счету которой 29 отражённых угроз, третьей. Титул второй звезды вечера достался нападающей Александре Карпентер, поучаствовавшей в обеих голевых атаках хозяев в качестве ассистента.



Вторая игра оказалась не менее упорной и завершилась с точно таким же счётом – 2:1. Но добиться успеха китайская команда сумела только в серии послематчевых бросков. На седьмой минуте Джессика Вон открыла счёт, сравнять который россиянки смогли лишь в середине третьего периода. Бросок Элины Митрофановой перевёл игру в овертайм. Дополнительная пятиминутка не принесла изменений в счёте, а в серии бросков победную для «КРС Ванке Рэйз» попытку выполнила та же Вон.