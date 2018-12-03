Уильямс — о необычных празднованиях «Каролины»: кому какое дело до этого?

Капитан «Каролины Харрикейнз» Джастин Уильямс прокомментировал необычные празднования домашних побед клуба. Напомним, ранее известный функционер Брайан Бурк негативно оценил действия игроков «Харрикейнз», которые после домашних побед изображают домино, гребцов и придумывают другие празднования.



«Послушайте, человеку свойственно иметь мнение по тому или иному вопросу, и мнения не должны совпадать. Мы же люди. Поэтому мы уникальны. Ничего плохого в этом не вижу. Это наш способ общения с болельщиками. И нам это нравится. Будем что-то новое придумывать. Можно говорить что угодно, но нам весело. Вообще, кому до этого есть дело?» — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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