Стали известны три звезды недели в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте сообщила имена трёх лучших хоккеистов прошедшей игровой недели. Российские игроки в тройку лучших не вошли.



Первой звездой недели стал нападающий «Виннипег Джетс» Марк Шайфли, заработавший 8 (5+3) очков в четырёх встречах.



Второй звездой признан 22-летний голкипер «Аризоны Койотс» Эйден Хилл, одержавший три победы в трех матчах, пропуская в среднем 0,43 шайбы и отражая 98,3% броска.



Замкнул тройку лучших хоккеистов недели форвард «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо, записавший в актив 8 (5+3) очков в четырёх играх.



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