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«Торонто» обменял Джоша Лейво в «Ванкувер»

«Торонто» обменял Джоша Лейво в «Ванкувер»
Хоккей / НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» обменял нападающего Джоша Лейво в «Ванкувер Кэнакс» на Майкла Карконе, информирует TSN Hockey.

25-летний Лейво в текущем регулярном чемпионате НХЛ принял участие в 27 встречах, записав в актив 6 (4+2) баллов при показателе полезности "+1" и семи минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около десяти с половиной минут за игру.

22-летний Карконе не провёл ни одного матча в Национальной хоккейной лиге, выступая преимущественно в АХЛ. В текущем сезоне форвард в 20 матчах за «Ютику Кометс» записал в актив 17 (6+11) баллов при показателе полезности "-2".

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