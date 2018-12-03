«Ак Барс» продлил победную серию, обыграв «Северсталь»

Казанский «Ак Барс» на домашней площадке переиграл череповецкую «Северсталь», встреча завершилась со счётом 4:2. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова продлили удачную серию до восьми матчей.



Первый период вышел результативным, соперники забросили по две шайбы: у гостей авторами голов стали Владислав Кодола и Руслан Карлин, у «Ак Барса» — Артём Михеев и Алексей Потапов. Во втором периоде хозяева вышли вперёд благодаря точному броску Владислава Кары. На 55-й минуте точку во встрече поставил гол Иржи Секача.