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«Ак Барс» продлил победную серию, обыграв «Северсталь»

«Ак Барс» продлил победную серию, обыграв «Северсталь»
Хоккей / КХЛ

Казанский «Ак Барс» на домашней площадке переиграл череповецкую «Северсталь», встреча завершилась со счётом 4:2. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова продлили удачную серию до восьми матчей.

Первый период вышел результативным, соперники забросили по две шайбы: у гостей авторами голов стали Владислав Кодола и Руслан Карлин, у «Ак Барса» — Артём Михеев и Алексей Потапов. Во втором периоде хозяева вышли вперёд благодаря точному броску Владислава Кары. На 55-й минуте точку во встрече поставил гол Иржи Секача.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2018, понедельник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
4 : 2
2:2, 1:0, 1:0
Северсталь
Череповец
0:1 – Кодола – 02:45 (5x5), 0:2 – Карлин (Монахов, Корнеев) – 04:13 (5x5), 1:2 – Лукоянов (Лямкин, Михеев) – 04:49 (5x5), 2:2 – Потапов (Михеев) – 14:12 (5x5), 3:2 – Кара (Глухов, Свитов) – 36:56 (5x5), 4:2 – Секач (Манухов, Ткачёв) – 55:34 (5x5)
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