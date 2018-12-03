ЦСКА переиграл «Сочи» благодаря дублю Толчинского, победа стала 16-й подряд

Хоккейный клуб «Сочи» на домашней арене потерпел проиграл московскому ЦСКА, игра завершилась со счётом 1:3. Подопечные Игоря Никитина одержали 16-ю победу подряд, черноморский коллектив проиграл четыре из пяти последних матчей.



«Армейскому» клубу удался отличный старт: к шестой минуте московская команда лидировала в счёте благодаря двум заброшенным шайбам Сергея Толчинского. В третьем периоде голом в пустые ворота отметился Иван Телегин, но окончательный счёт установила шайба форварда черноморского клуба Степана Старкова.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео заброшенных шайб также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.