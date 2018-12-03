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ЦСКА переиграл «Сочи» благодаря дублю Толчинского, победа стала 16-й подряд

ЦСКА переиграл «Сочи» благодаря дублю Толчинского, победа стала 16-й подряд
Хоккей / КХЛ

Хоккейный клуб «Сочи» на домашней арене потерпел проиграл московскому ЦСКА, игра завершилась со счётом 1:3. Подопечные Игоря Никитина одержали 16-ю победу подряд, черноморский коллектив проиграл четыре из пяти последних матчей.

«Армейскому» клубу удался отличный старт: к шестой минуте московская команда лидировала в счёте благодаря двум заброшенным шайбам Сергея Толчинского. В третьем периоде голом в пустые ворота отметился Иван Телегин, но окончательный счёт установила шайба форварда черноморского клуба Степана Старкова.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2018, понедельник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
1 : 3
0:2, 0:0, 1:1
ЦСКА
Москва
0:1 – Толчинский – 04:26 (5x5), 0:2 – Толчинский (Вей, Скотт) – 04:45 (5x5), 0:3 – Телегин – 57:03 (en), 1:3 – Старков (Коллинз, Архипов) – 57:32 (5x5)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео заброшенных шайб также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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