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«Динамо» одержало пятую победу подряд, одолев «Амур»

«Динамо» одержало пятую победу подряд, одолев «Амур»
Хоккей / КХЛ

Московское «Динамо» на домашней площадке переиграло хабаровский «Амур», игра закончилась со счётом 3:2 ОТ. Подопечные Владимира Крикунова одержали пятую победу подряд.

Первый период остался за командой хозяев: заброшенной шайбой на девятой минуте игры отметился Вадим Шипачёв. Во втором периоде «Динамо» упрочило преимущество благодаря голу Евгения Мозера, но шайба Томаша Зогорны сократила отставание «Амура». В третьем периоде форвард «тигров» Данил Файзулин сравнял счёт. Победу «Динамо» в овертайме принёс гол Юусо Хиетанена.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2018, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
3 : 2
1:0, 1:1, 0:1, 1:0
Амур
Хабаровск
1:0 – Шипачёв (Алексеев, Кагарлицкий) – 08:16 (5x5), 2:0 – Мозер (Хиетанен, Миронов) – 21:26 (6x5), 2:1 – Зогорна (Воробьёв, Рассказов) – 36:51 (5x5), 2:2 – Файзуллин (Зогорна, Горшков) – 45:14 (5x4), 3:2 – Хиетанен (Кагарлицкий) – 62:54 (3x3)
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