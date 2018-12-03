«Динамо» одержало пятую победу подряд, одолев «Амур»

Московское «Динамо» на домашней площадке переиграло хабаровский «Амур», игра закончилась со счётом 3:2 ОТ. Подопечные Владимира Крикунова одержали пятую победу подряд.



Первый период остался за командой хозяев: заброшенной шайбой на девятой минуте игры отметился Вадим Шипачёв. Во втором периоде «Динамо» упрочило преимущество благодаря голу Евгения Мозера, но шайба Томаша Зогорны сократила отставание «Амура». В третьем периоде форвард «тигров» Данил Файзулин сравнял счёт. Победу «Динамо» в овертайме принёс гол Юусо Хиетанена.