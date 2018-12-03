Таполы: у молодых ярославских ребят «Локомотива» есть ещё и мастерство

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Юсси Тапола прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:2 Б):



«Мы начали хорошо, но с течением матча «Локомотив» играл всё лучше. У нас были шансы, особенно в овертайме, где мы имели большинство и в одном моменте надо было забивать. Буллиты в этом сезоне — это не наша сильная сторона. Хорошо, что получили очко, но мы играем на победу, поэтому полностью удовлетворённым быть нельзя.



Почему молодые ярославцы на буллитах переиграли более опытных игроков? Видимо, у молодых ярославских ребят есть ещё и мастерство. Наверное, нам как раз и не хватило молодого задора. Надо тренироваться и отрабатывать этот элемент», — передаёт слова Таполы корреспондент «Чемпионата» Сергей Никулин

«Локомотив» одолел «Куньлунь» в серии буллитов