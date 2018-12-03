Квартальнов: «Локомотив» старается играть корректно, судьи хорошо работают

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Куньлунь Ред Стар» (2:1 Б):



«Первый период провели слабо во всём, в движении, в эмоциональном состоянии, но, поговорив в раздевалке, мы игру выправили. Александр Салак сегодня сыграл хорошо, помог нам. Готовимся дальше.



Не боялись ли проиграть, играя в открытый хоккей в концовке? Мы выпускали каждую линию, но все они сегодня были приблизительно одинаковые. Они играли насколько могли.



Услышали ли игроки мои требования о дисциплине? Ребята стараются играть корректно, но ещё судьи хорошо работают, дают играть и это здорово», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Никулин.

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