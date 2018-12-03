«Салават» проиграл четыре последних матча, забив только один гол

«Авангард» в Балашихе переиграл уфимский «Салават Юлаев», встреча завершилась со счётом 1:0. Для команды Николая Цулыгина поражение стало четвёртым подряд, за четыре игры клуб забросил только одну шайбу.

«Авангард» одолел «Салават Юлаев», у Бобкова — «сухарь»

Первый период прошёл без заброшенных шайб, счёт был открыт на 35-й минуте — точным броском отметился нападающий «Авангарда» Михаил Фисенко. Гол форварда стал победным, хозяева в третьем периоде сумели удержать счёт. «Сухарь» записал на свой счёт голкипер Игорь Бобков, отразивший 29 бросков по воротам.



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