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Цулыгин: если «Салават» продолжит биться и бороться, голы придут

Цулыгин: если «Салават» продолжит биться и бороться, голы придут
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги встречи с «Авангардом» (0:1).

«Была очень хорошая, упорная, боевая игра, похожая на плей-офф. Никто не хотел уступать, к сожалению, нам снова не повезло, не смогли забить ни одного гола, хотя ребята старались, боролись, бились. Если будем продолжать бороться и биться, то всё придёт.

Бурмистров вышел, сразу влился в коллектив. Старался, играл, помогал очень много команде, вопросов по игре к нему нет. Казанский игрок перешёл в уфимский клуб? Я вам так скажу: все хоккеисты — профессионалы. Случается так, что ты играешь не там, где родился. Наоборот, за первого соперника этой команды. Это спорт, здесь ничего такого нет.

Вратарь спасал и наш, и их. Мы не завершили последние броски, не было последнего броска, который сделал бы счёт 1:1. По Солодухину пока никакой информации, он начинает тренироваться, то выходит, то опять у него обостряется. Сроков восстановления нет», — передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Падение «Салавата» продолжается. Но ещё рано убирать Цулыгина
Уфимцам не помог даже звёздный новичок Александр Бурмистров.
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