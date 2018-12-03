Хартли: сегодня я доволен абсолютно всеми игроками «Авангарда»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги выигранной встречи с уфимским «Салаватом Юлаевым» (1:0). Напомним, завтра «ястребы» сыграют с «Трактором».



«Горжусь командной работой, нам удалось хорошо провести первый период. Во втором периоде Франсон, Галимов и Фисенко хорошо подловили соперника на смене. В третьем периоде мы знали, что соперник будет играть мощно, но сыграли грамотно, заблокировали много бросков. Это третья наша встреча в сезоне, всегда интересно играть с Уфой, матчи напоминают плей-офф. Я сегодня доволен абсолютно всеми: вратарём, защитниками и нападающими», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Падение «Салавата» продолжается. Но ещё рано убирать Цулыгина Уфимцам не помог даже звёздный новичок Александр Бурмистров.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19