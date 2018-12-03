«Спартак» на арене в Мытищах победил рижское «Динамо»

Московский «Спартак» на арене в Мытищах переиграл рижское «Динамо», встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2 Б.



Хозяева открыли счёт в концовке первого периода благодаря точному броску защитника Дмитрия Калинина. В концовке третьего периода равновесие было восстановлено рижским «Динамо»: на голы Брэндона Макмиллана и Кевина Кларка «Спартак» ответил только заброшенной шайбой Артёма Фёдорова. Овертайм прошёл без голов, а в серии буллитов сильнее оказался московский клуб, победный бросок реализовал Робин Ганзл.