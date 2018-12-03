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«Спартак» на арене в Мытищах победил рижское «Динамо»

«Спартак» на арене в Мытищах победил рижское «Динамо»
Хоккей / КХЛ

Московский «Спартак» на арене в Мытищах переиграл рижское «Динамо», встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2 Б.

Хозяева открыли счёт в концовке первого периода благодаря точному броску защитника Дмитрия Калинина. В концовке третьего периода равновесие было восстановлено рижским «Динамо»: на голы Брэндона Макмиллана и Кевина Кларка «Спартак» ответил только заброшенной шайбой Артёма Фёдорова. Овертайм прошёл без голов, а в серии буллитов сильнее оказался московский клуб, победный бросок реализовал Робин Ганзл.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2018, понедельник. 20:00 МСК
Спартак
Москва
3 : 2
1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0
Динамо Р
Рига
1:0 – Калинин (Карсумс) – 19:53 (5x4), 1:1 – Макмиллан (Алишаускас, Майоне) – 48:24 (5x5), 2:1 – Фёдоров (Даугавиньш) – 53:26 (5x5), 2:2 – Кларк (Виделль, Макмиллан) – 54:45 (5x5), 3:2 – Ганзл – 65:00 ( ПБ)
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