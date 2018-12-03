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Фисенко: могли забивать «Салавату» и больше, у них хорошо играл Метсола

Фисенко: могли забивать «Салавату» и больше, у них хорошо играл Метсола
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Авангарда» Михаил Фисенко подвёл итоги встречи с «Салаватом Юлаевым» (1:0).

«Мы сегодня могли и больше забивать. Вратарь соперника здорово играл предыдущие пару матчей против нас. Хороший вратарь, мы старались делать так, чтобы закрыть ему обзор. Но победе 1:0 мы тоже рады. Нормальный счёт, мы берём два очка и идём дальше. Любой счёт, при котором мы берём два очка, нас устраивает.

«Салават» — хорошая команда, это не секрет. Всегда настраиваешься на такого соперника. Мы близко расположены в таблице и играем в одной конференции. Отмечу, что здорово сыграл в воротах наш голкипер Бобков. Пас Франсона в эпизоде с мои голом? Я даже не видел, кто отдавал пас. Здорово отдал!», — передаёт слова Фисенко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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