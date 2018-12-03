Билялетдинов: сегодня у «Ак Барса» были вещи, которые мне очень не понравились

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился впечатлениями от игры с «Северсталью» (4:2).



«Неплохая была игра и непростая. Пропустили сразу две шайбы, потом всё же нашли возможность забить и начали играть так, как должны были. Но не всё получалось так, как мы хотели. Будем работать и исправлять свою игру.



Восемь подряд побед? Конечно, хорошо выигрывать. Сегодня игра была непростой, у нас были вещи, которые не очень мне понравились. Нам нужно быть осторожными, будем поправлять эти моменты и идти дальше», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.

«Ак Барс» продлил победную серию, обыграв «Северсталь»

Первый период вышел результативным, соперники забросили по две шайбы: у гостей авторами голов стали Владислав Кодола и Руслан Карлин, у «Ак Барса» — Артём Михеев и Алексей Потапов. Во втором периоде хозяева вышли вперёд благодаря точному броску Владислава Кары. На 55-й минуте точку во встрече поставил гол Иржи Секача.