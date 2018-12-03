Разин: «Северсталь» немножко не поверила в свои силы в Казани

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин поделился впечатлениями от проигранной встречи с «Ак Барсом» (2:4).



«Считаю, что игра была хорошая. Мы повели в счёте, но немножко не поверили в свои силы и пропустили ненужный первый гол. Второй период неплохо играли, но концовочку не провели как надо. Позитив в том, что при счёте 2:3 у нас были моменты, чтобы сравнять счёт, хотя с «Ак Барсом» тяжело играть. Не всё так плохо, жизнь продолжается.



Евгений Григоренко и Евгений Коротков не играют второй матч? У Короткова травма, Григоренко не играет по спортивному принципу», — приводит слова специалиста официальный сайт «Ак Барса».

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Первый период вышел результативным, соперники забросили по две шайбы: у гостей авторами голов стали Владислав Кодола и Руслан Карлин, у «Ак Барса» — Артём Михеев и Алексей Потапов. Во втором периоде хозяева вышли вперёд благодаря точному броску Владислава Кары. На 55-й минуте точку во встрече поставил гол Иржи Секача.