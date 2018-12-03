«Ак Барс» — «Северсталь»: в Казани не собрали аншлаг, Зарипов сохранит волосы

Казанский «Ак Барс» на домашней площадке переиграл череповецкую «Северсталь», встреча завершилась со счётом 4:2. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова продлили удачную серию до восьми матчей.



Матч посетили 6868 зрителей при вместимости арены 8900. Таким образом, форвард Данис Зарипов, пообещавший постричься налысо при аншлаге, сохранит свою шевелюру.

«Ак Барс» продлил победную серию, обыграв «Северсталь»

Первый период вышел результативным, соперники забросили по две шайбы: у гостей авторами голов стали Владислав Кодола и Руслан Карлин, у «Ак Барса» — Артём Михеев и Алексей Потапов. Во втором периоде хозяева вышли вперёд благодаря точному броску Владислава Кары. На 55-й минуте точку во встрече поставил гол Иржи Секача.



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