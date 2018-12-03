И. Никитин: два быстрых гола составили фору ЦСКА, готовимся дальше

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями от выигранного матча с ХК «Сочи» (3:1).



«Мобильная игра была. Моменты были и у нас, и у «Сочи». Два быстрых гола составили фору. Готовились, ждали. Готовимся дальше», — приводит слова специалиста официальный сайт ХК «Сочи».



Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов: «Дали гандикап в два гола, сложно играть против топовой команды. В актив можно занести второй период, когда мы попытались переломить ход встречи, создали моменты, но где-то вратарь хорошо сыграл. В третьем ЦСКА не позволил нам сыграть так, как мы хотели. Пытались, но, видимо, сказывается акклиматизация после длительной поездки».



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