Кучеров набрал очки в 10-м матче подряд, забросив шайбу в ворота «Нью-Джерси»

Российский нападающий клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал автором 12-й заброшенной шайбы в нынешнем сезоне. В выездной встрече с «Нью-Джерси Дэвилз» (завершился 1-й период, счёт — 2:0 в пользу гостей) он поразил ворота соперника на 14-й минуте. Ассистентом выступил Брейден Пойнт.

Таким образом, россиянин продлил результативную серию до 10 матчей. В этой встрече он также отметился передачей.

В предыдущих 27 матчах он набрал 38 (11+27) баллов за результативность. Всего в НХЛ на счету россиянина 374 (159+215) очков в 393 матчах.

Видео гола также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Напомним, летом Кучеров продлил контракт с «Тампа-Бэй Лайтнинг» на восемь лет за $ 76 млн. При этом соглашение начнёт действовать с сезона-2019/20 — ближайший сезон Кучеров отыграет по старому контракту, который приносит ему $ 4,76 млн в год. В предыдущем сезоне Никита набрал ровно 100 очков — на его счету 39 заброшенных шайб и 61 результативная передача.