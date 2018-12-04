Егор Яковлев в матче с «Тампой» забросил первую шайбу в НХЛ

Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Егор Яковлев забросил свою первую шайбу в официальных матчах Национальной хоккейной лиги. В домашней встрече с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (идёт второй период, счёт — 4:1 в пользу гостей) он поразил ворота соперника на 32-й минуте. Ассистентами выступили Сами Ватанен и Стефан Ноэсен.

В нынешнем сезоне 27-летний хоккеист набрал 3 (1+2) очка в восьми матчах.

Яковлев выступал в Континентальной хоккейной лиге за казанский «Ак Барс», ярославский «Локомотив» и питерский СКА. В сезоне-2017/18 он провёл 35 матчей в «регулярке» в составе клуба из Северной столицы и набрал 9 (5+4) очков при показателе полезности «+18» и 14 минутах штрафного времени. В плей-офф на счету Яковлева одна результативная передача в семи проведённых играх.

По окончании сезона защитник, ставший в феврале 2018 года олимпийским чемпионом в составе сборной России, подписал соглашение с «Нью-Джерси».