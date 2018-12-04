«Тампа» обыграла «Нью-Джерси» благодаря 4 очкам Кучерова, у Яковлева — гол

В первом матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде уверенно разобрался с «Нью-Джерси Дэвилз» — 5:1.



Голами в составе «молний» отметились Никита Кучеров, Брейден Пойнт, Тайлер Джонсон, Янни Гурд и Стивен Стэмкос. У «дьяволов» отличился Егор Яковлев, забивший дебютный гол в НХЛ.



На счету Кучерова также три голевые передачи, он продлил результативную серию до 10 матчей, в которых набрал 24 очка (5+19). В споре бомбардиров форвард занимает третье место с 42 баллами, отставая на 3 очка от лидирующего Микко Рантанена из «Колорадо Эвеланш». Кучеров стал первой звездой встречи, а также собрал коллекцию из 2 минут штрафа, 2 бросков в створ и показателя полезности «+2», проведя на льду 16 минут.



У Михаила Сергачёва один бросок за 19.29 на льду. У Яковлева показатель полезности «-1», 2 минуты штрафа (реализованное удаление), 2 броска, 2 блок-шота за 15.41.