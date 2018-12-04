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«Тампа» обыграла «Нью-Джерси» благодаря 4 очкам Кучерова, у Яковлева — гол

«Тампа» обыграла «Нью-Джерси» благодаря 4 очкам Кучерова, у Яковлева — гол
Хоккей / НХЛ

В первом матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде уверенно разобрался с «Нью-Джерси Дэвилз» — 5:1.

Голами в составе «молний» отметились Никита Кучеров, Брейден Пойнт, Тайлер Джонсон, Янни Гурд и Стивен Стэмкос. У «дьяволов» отличился Егор Яковлев, забивший дебютный гол в НХЛ.

На счету Кучерова также три голевые передачи, он продлил результативную серию до 10 матчей, в которых набрал 24 очка (5+19). В споре бомбардиров форвард занимает третье место с 42 баллами, отставая на 3 очка от лидирующего Микко Рантанена из «Колорадо Эвеланш». Кучеров стал первой звездой встречи, а также собрал коллекцию из 2 минут штрафа, 2 бросков в створ и показателя полезности «+2», проведя на льду 16 минут.

У Михаила Сергачёва один бросок за 19.29 на льду. У Яковлева показатель полезности «-1», 2 минуты штрафа (реализованное удаление), 2 броска, 2 блок-шота за 15.41.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2018, вторник. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1 : 5
0:2, 1:2, 0:1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 – Кучеров (Пойнт, Макдона) – 13:31 (5x5), 0:2 – Пойнт (Кучеров, Хедман) – 19:34 (5x4), 0:3 – Джонсон (Макдона) – 28:20 (5x5), 1:3 – Яковлев (Ватанен, Ноэсен) – 31:26 (5x5), 1:4 – Гурд (Стэмкос, Палат) – 32:39 (5x5), 1:5 – Стэмкос (Пойнт) – 40:20 (5x4)
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