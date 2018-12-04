28 сейвов Худобина и передача Радулова помогли «Далласу» победить «Эдмонтон»

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» на домашнем льду взял верх над «Эдмонтон Ойлерз» — 4:1.



Счёт в середине первого периода открыл нападающий хозяев Джейсон Дикинсон. В начале третьего игрового отрезка Бретт Ритчи увеличил преимущество команды из штата Техас, ещё один гол забил реализовавший большинство Джейми Бенн. Форвард «нефтяников» Джуджар Хайра одну шайбу отыграл, а точку в матче поставил Эса Линделль, поразивший пустые ворота.



Антон Худобин отразил 28 бросков из 29, став третьей звездой матча, также он отметился удалением. На счету Александра Радулова результативная передача за 15 минут и 53 секунды, проведённых на льду. У Валерия Ничушкина «-1» и один бросок в створ за 13.43.



«Даллас» одержал третью победу подряд, в то время как у «нефтяников» прервалась серия из трёх выигрышей.