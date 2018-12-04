Кучеров стал третьим игроком, достигшим отметки в 40 очков в этом сезоне НХЛ

В первом матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде уверенно разобрался с «Нью-Джерси Дэвилз» — 5:1.

Зачёт бомбардиров НХЛ сезона-2018/19

На счету российского нападающего «Тампы» Никиты Кучерова гол и три голевые передачи, он продлил результативную серию до 10 матчей, в которых набрал 24 очка (5+19). В споре бомбардиров форвард занимает третье место с 42 баллами, отставая на три очка от лидирующего Микко Рантанена из «Колорадо Эвеланш». Второе место в споре бомбардиров занимает ещё один форвард «лавин» Натан Маккиннон — 43 балла. Только трём игрокам лиги, включая Кучерова, удалось разменять отметку в 40 очков за сезон.

Кучеров стал первой звездой встречи, а также собрал коллекцию из 2 минут штрафа, 2 бросков в створ и показателя полезности «+2», проведя на льду 16 минут.