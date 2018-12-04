Безголевая серия Валерия Ничушкина достигла 22 матчей

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» на домашнем льду взял верх над «Эдмонтон Ойлерз» — 4:1.

Российский нападающий «Далласа» Валерий Ничушкин провёл на льду 13 минут 43 секунд, за которые заработал показатель полезности «-1». Форвард продлил безголевую серию до 22 матчей со старта сезона. На счету Валерия 4 (0+4) очка в 22 играх «регулярки» при среднем игровом времени 12 минут 33 секунды и показателе полезности «0».

23-летний российский нападающий выступал за «Даллас Старз» в течение трёх сезонов (2013–2016), успел провести 166 матчей в НХЛ, забросил 23 шайбы и отдал 41 результативную передачу. Перед стартом сезона-2016/17 он принял решение вернуться в КХЛ, где подписал контракт с ЦСКА. В составе «армейцев» в прошлом сезоне он вышел в финал Кубка Гагарина. В 50 матчах регулярного сезона-2017/18 Валерий набрал 27 (16+11) очков, в 19 матчах плей-офф в его активе 9 (3+6) баллов. Летом 2018 года хоккеист вернулся в НХЛ.