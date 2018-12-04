Коннор Макдэвид пропустил матч «регулярки» НХЛ впервые с января 2016 года

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» на домашнем льду взял верх над «Эдмонтон Ойлерз» — 4:1.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид не принимал участия в матче. Канадский форвард пропустил матч впервые с января 2016 года после 222 игр подряд. Причина – болезнь. В 26 матчах нынешнего сезона Макдэвид забросил 14 шайб и сделал 21 результативную передачу. В среднем за игру 21-летний нападающий проводит на льду 22 минуты 32 секунды.

Счёт в середине первого периода открыл нападающий хозяев Джейсон Дикинсон. В начале третьего игрового отрезка Бретт Ритчи увеличил преимущество команды из штата Техас, ещё один гол забил реализовавший большинство Джейми Бенн. Форвард «нефтяников» Джуджар Хайра одну шайбу отыграл, а точку в матче поставил Эса Линделль, поразивший пустые ворота.