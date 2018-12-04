Никита Кучеров стал первой звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте сообщила имена троих лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.

Третьей звездой назван голкипер «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне, одержавший победу в матче с «Баффало Сэйбрз» (2:1). Финский вратарь отразил 21 бросок.

Второй звездой признан нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт, на счету которого 3 (1+2) очка в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:1).

Форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров стал первой звездой. Российский нападающий забросил шайбу и стал автором ассистентского хет-трика. Он продлил результативную серию до 10 матчей, в которых набрал 24 очка (5+19). В споре бомбардиров форвард занимает третье место с 42 баллами, отставая на три очка от лидирующего Микко Рантанена из «Колорадо Эвеланш».