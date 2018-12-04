«Торонто» не планировал обменивать Нюландера

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас прокомментировал подписание контракта с форвардом Вильямом Нюландером. Соглашение будет рассчитано на шесть лет, его сумма — $ 41,4 млн. Таким образом, годовой оклад шведа составит около $ 6,9 млн.

«У меня не было мысли обменивать Нюландера. Мы не хотим делать бизнес, теряя при этом очень хороших молодых игроков. Поэтому я чувствую себя хорошо, когда говорю об этом вам, Вильяму или кому-нибудь ещё из игроков», — приводит слова Дубаса журналист Дэвид Паньотта.

В последнее время 22-летний хоккеист находился в статусе ограниченно свободного агента и тренировался с молодёжным составом шведского клуба АИК. Если бы он не успел найти себе клуб до 1 декабря, ему пришлось бы пропустить сезон в НХЛ.



Нюландер был выбран «Торонто» под общим восьмым номером на драфте НХЛ 2014 года. В его активе 48 голов и 87 результативных передач в 185 играх в лиге.