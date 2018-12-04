Гуськов: рубить с плеча и менять Цулыгина нельзя, а усиление штаба может помочь

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов прокомментировал неудачную игру «Салавата Юлаева» в последних матчах.

«Тяжело однозначно сказать, в чём причина слабых результатов в последних матчах, тут надо копаться, причём копаться внутри команды. Может быть, это лёгкая паника после пары поражений, плюс с «Авангардом» отсутствовали ведущие игроки – Бурдасов и Умарк. Не сказал бы, что в команде нет лидеров, но в последнее время нужен человек, который бы повёл за собой, чтобы это выражалось не только в заброшенных голах, но чтобы он был стержнем внутри команды, который добавлял не эмоций и других ощущений. Не только тренер может донести что-то до игроков, внутри коллектива тоже должен быть кремень, который бы направил всю команду в нужное русло.

Можно говорить о каком-то спаде, сейчас «Салавату Юлаеву» нужно поднять дух за счёт внутрикомандных сплочений. Напиться или в баню сходить? Сплочения бывают разные, порой и такие вещи помогают. Но не надо искать ответ в том, чтобы просто собраться командой и посидеть, я говорю о более глобальных вещах. Надо сплотиться не сколько физически, сколько душевно, перезапуститься в середине сезона.

Рубить с плеча нельзя, тренер молодой, руководители дали ему шанс. Если сейчас произойдёт смена тренера, значит, руководители признают свою ошибку, и вся вина останется только на тренере. Рано принимать такие решения. Вариант с усилением тренерского штаба – это неплохая идея, может быть, новая кровь поможет команде. Это один из вариантов.

Думаю, тренерский штаб будет пробовать Бурмистрова в связке с Умарком. У Александра есть ещё один шанс доказать, что он отличный игрок. В Казани ему не удалось себя проявить, а в «Салавате» есть все шансы себя показать. Если этого не случится, уже будут определённые выводы по его игре», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.