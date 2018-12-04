Кучеров — о сдержанном праздновании голов: чему радоваться-то?

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров прокомментировал победный результат в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:1).

«Играли неплохо, вроде забиваем последние игры, получаем удовольствие. Команда выигрывает, так что не могу жаловаться. Да всё было нормально со Стэмкосом, просто бывает такое в начале сезона. Спады бывают, в начале сезона он случился, тяжело входили в сезон. В принципе, мы играли неплохо, просто где-то не получалось – то опаздывали за шайбой, то передачи неточные. Такие вот нюансы были. Я бы не сказал, что у нас не пошло. Очки мы набирали, команда выигрывала. Сейчас, наверное, просто вкатились, 20 игр прошло. Комфортнее себя чувствую, посвежее.

Я сдержанно радуюсь голам? Ну, не знаю, просто чему радоваться-то? Это приятно, конечно, буду стараться работать над этим.

Да мне, в принципе, без разницы, что не включили в топ-3 по итогам месяца. Другие ребята тоже хорошо играют, из «Колорадо» там. Мне главное играть в свою игру, чтобы команда попала в плей-офф», — сказал Кучеров в эфире канала НХЛ в YouTube.