Кагарлицкий: удивился, что Шипачёва не вызвали на Матч звёзд КХЛ

Форвард московского «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий поделился впечатлениями от вызова на Матч звёзд КХЛ — 2019. Неделя звёзд хоккея пройдёт в Казани.

«Приятно, что оценили и пригласили. Всегда с большим позитивом приезжаю на Матч звёзд КХЛ. Удивился, что Вадика Шипачёва не вызвали. Он здорово сезон проводит — я думал, его вызовут. Но вызвали Койвисто. Парень тоже хорошо старается. Будет веселее», — сказал Кагарлицкий в эфире клубного телевидения.

Оба хоккеиста входят в топ-5 бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ. На счету Шипачёва 36 очков в 35 матчах (третье место), Кагарлицкий отстаёт от него на два балла и занимает четвёртое место. Среди россиян больше очков, чем представители «Динамо», набрал только Никита Гусев.