Президент «Торонто»: пока не стоит праздновать увеличение потолка зарплат

Президент «Торонто Мэйпл Лифс» Брэндан Шэнахэн прокомментировал возможное увеличение потолка зарплат в следующем сезоне Национальной хоккейной лиги до $ 83 млн с нынешних $ 79,5 млн.



«Всё наше внимание сосредоточено только на нынешнем сезоне. И мы не одни такие, все остальные команды в такой же ситуации. Все переживают и смотрят в будущее, таковы реалии современной НХЛ. Праздновать увеличение потолка зарплат мы пока не готовы», — приводит слова Шэнахэна TSN.



В начале декабря «Торонто» подписал шестилетний договор с Вильямом Нюландером на сумму $ 6,9 млн за сезон, а после нынешнего чемпионата «кленовым листьям» будет необходимо подписывать соглашения с Митчеллом Марнером и Остоном Мэттьюсом.

«Торонто» не планировал обменивать Нюландера