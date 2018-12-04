Плющев — о сборной: играть дома молодёжью было бы неуважением к болельщикам

Экс главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал объявленный состав сборной России на Кубок Первого канала.

«Я доволен, что в состав попали Бобков и Бурдасов. Это ребята, с которыми мне довелось поработать и стать серебряными призёрами молодёжного чемпионата мира. Все остальные тоже очень достойные игроки, а что касается преобладания питерских и московских «армейцев», то мы, видимо, вспомнили опыт Олимпиады. Где-то, возможно, Илья Воробьёв решил немного поэкспериментировать. «Армейцы» лидируют на Западе, поэтому наставник предпочёл не лукавить, а взять тех, кто выглядит убедительно, и тех, кто достоин, из своей команды.

Зачем брать Дацюка, Капризова и Шалунова, если Евротур — площадка для просмотра игроков? У нас команда, в отличие от североамериканцев, формируется через турниры. Мы наигрываем связки по ходу сезона. Скорее всего, Воробьёв пытается сделать костяк, который будет готов к чемпионату мира. Два—два с половиной звена, которых, как говорится, колом не вышибить, это проверенные люди, показавшие результат.

Кубок Первого канала — это чемпионат мира в миниатюре? Нет, это просто наш домашний турнир. Придут наши болельщики, которые захотят увидеть сборную России во всеоружии. Хочется показать высший пилотаж. Все домашние турниры стоят особняком. Выходить на домашний турнир молодёжным составом и крупно проигрывать — наверное, это было бы неуважением к своим болельщикам», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.