Судьба Кубка мира—2020 решится до конца января

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн разъяснил позицию североамериканской лиги по вопросу проведения Кубка мира в 2020 году. По словам Беттмэна, лига займётся организацией и проведением Кубка мира в 2020 году, только если ей гарантируют, что после сезона-2019/20 не будет трудовых споров.

«В последний год-два мы очень хотели определиться с нашими планами по Кубку мира. Но почему-то профсоюз оказался к этому не готов. Они в курсе, что есть временные ограничения (конец января). Так что шайба на их стороне», — цитирует Беттмэна TSN.

Осенью 2019 года лига и профсоюз должны принять решение, когда истечёт срок его действия – в 2020 или 2022 году. Обе стороны будут иметь право выступить за досрочное прекращение его действия в 2020 году. Если они этого не сделают, текущее соглашение будет действовать на протяжении ещё двух лет. Если действие соглашения будет прекращено, это может привести к началу локаута осенью 2020 года. До конца января НХЛ и профсоюз должны договориться, возобновят ли они переговоры в сентябре 2019 года или перенесут их на более поздний срок, чтобы подготовиться и провести Кубок мира в 2020 году