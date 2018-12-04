Вайсфельд: в сборную не взяли Шипачёва и Кагарлицкого, но они сильнее многих

Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева», эксперт КХЛ ТВ Леонид Вайсфельд прокомментировал объявленный состав сборной России на Кубок Первого канала.

«Нужно понимать, какие цели преследуются. К примеру, не взяли Шипачёва и Кагарлицкого, но они сильнее многих игроков. Почему их не взяли? Могут быть две причины: либо в них так уверены и их нечего проверять, либо на них просто не рассчитывают. Комментарии по составу могут давать люди, которые его определяли, потому что они знают, исходя из чего они это делали.

Если посмотреть навскидку, то у меня лично особых вопросов нет, чтобы я чем-то был удивлён. Вратарская бригада тоже логична. У нас два вратаря – Шестёркин и Сорокин. Кошечкину, наверное, уже особо в сборной неинтересно. А третий вратарь — вообще без разницы, кто.

Вызов Бурдасова? Человек входит в число лучших снайперов лиги. Я думаю, что он заслужил вызов в сборную. Только я плохо представляю, как его собираются использовать. Мы же сейчас о чём говорим: если надо выиграть Кубок Первого канала, то это одно, если мы готовим сборную к чемпионату мира – другое. Если же мы смотрим с прицелом на Олимпиаду – это третье», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.