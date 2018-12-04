Кудашов: давайте не будем подвергать сомнению уровень Павла Дацюка

Тренер петербургского СКА Алексей Кудашов поделился ожиданиями от матча с нижегородским «Торпедо».



«Поражение от „Торпедо“ на старте сезона? Это было давно, и большая часть сезона уже позади. Не хочется эту игру вспоминать – мы её проанализировали уже тогда. Прошло 30 матчей с тех пор, поэтому мы концентрируемся на своей игре и на последних встречах соперника.



Мы смотрим ошибки, разбираем их. Меняем стиль игры, поскольку соперники подстраиваются под нас. Постоянно всё меняется.



Дацюк может оформить 100-ю передачу в КХЛ, это для него достижение? Давайте не будем подвергать уровень Павла какому-либо сомнению. Он свой доказал, доказывает и, я уверен, ещё будет доказывать. Но любой рекорд всегда приятен», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

Интриги дня КХЛ: СКА очень хорошо отдохнул и вынесет «Торпедо» А «Авангард» продолжит побеждать на домашней площадке.